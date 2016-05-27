Во Львове двух мужчин поразило током во время ремонта трансформаторной подстанции

09:56, 27 мая 2016
Общество
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Во Львове на ул.Сяйво, 12 в результате поражения электрическим током пострадали двое работников ООО "Львовбудкерамика".

фото УНІАН

Об этом сообщает zik.ua со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львова.

Сообщение о взрыве поступило в полицию 26 мая около 18:45. По словам медиков, мужчины в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали в 8-ю больницу.

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Пресс-секретарь ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская уточнила, что случай произошел на территории предприятия "Львовбудкерамика". На заводе погас свет, двое работников предприятия, мужчины 49 и 64 лет, пошли посмотреть на трансформаторную подстанцию. Во время ремонтных работ произошло короткое замыкание.

Все обстоятельства на месте выясняла следственно-оперативная группа.

Как ранее сообщал УНИАН, во Львове при обрушении части балкона были травмированы два человека.

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