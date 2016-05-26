На Харьковщине директор школы, выгнавший ученика из-за новой стрижки, написал заявление
19:44, 26 мая 2016Общество
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Директор школы в Больших Проходах Александр Фурсов написал заявление на увольнение.
В данный момент директор находится на больничном / скриншот
Об этом сайту 057 стало известно из собственных источников.
Директор школы, который "прославился", оставив синяки на шее ребенка из-за "неправильной" стрижки написал заявление по собственному желанию, после разговора с Директором департамента образования и науки Харьковской облгосадминистрации Анатолием Бабичевым.
В данный момент директор находится на больничном, но после его выхода, его заявление будет удовлетворено.
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Как сообщал УНИАН, скандал разгорелся в Великопроходовском НВК Дергачевского района. Там директор школы выгнал ученика с уроков за то, что тот имел, по его мнению, неправильную стрижку.
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