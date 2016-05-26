В Одесской области пограничники изъяли у иностранца ценную старинную монету

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы, гражданин Молдовы прибыл на автомобиле «БМВ» в пункт пропуска «Платоново», что в Одесской области – для дальнейшего выезда, из Украины.

«Пограничники Котовского отряда вывели его транспортное средство для дополнительной проверки его личных вещей, совместно с сотрудниками таможни. Именно в них обнаружили старинную серебряную монету «1 рубль Екатерина II, 1777», - сказали в управлении.

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Монета изъята и передана на экспертизу, после которой будет установлена ее историческая и культурная ценность.