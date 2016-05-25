К Коалиции гражданского общества "Народная Конституция" присоединились Международная организация и объединение патриотов Украины

Во время заседания состоялась процедура вхождения новых общественных организаций, в частности: организация «Первая Украинская Независимая Медиа Платформа», МОО «Международная ассоциация «Здоровье общества», которые выразили доверие главной цели и тем шагам, которые Коалиция уже осуществила, а также предложили конструктивную помощь в дальнейшей работе, как и ГО «Пространство», которая присоединилась несколькими днями ранее.

«Сегодня нашей задачей является привлечение как можно большего количества граждан страны к процессу создания Нового общественного договора, как единственно действенного инструмента, что поможет создать именно те условия, при которых конституционная реформа в стране будет общенациональным инклюзивным процессом, в котором каждый гражданин будет иметь право высказать свое мнение», - отметил Владимир Полочанинов, член Коалиции.

«Коалиция с момента своего основания прошла процесс как внутренней, так и внешней реорганизации. Однако фундаментальные факторы, такие как политическая и олигархическая незаангажированность, остаются для всех членов Коалиции, и тех, кто к нам присоединяется, всегда неизменными», - подчеркивает Виталий Чудновский, член Коалиции.

Александр Кочетков, вице-президент МОО «Международная ассоциация «Здоровье общества», отметил, что Коалиция провела многочисленные информационные мероприятия, с целью ознакомления с ее главными идеями, а во время последнего собрания, которое состоялось 14 мая в г. Киеве, были сформированы фокус-группы, в которых респонденты – представители различных сфер гражданского общества, поспособствовали пониманию и выделению именно тех концептуально важных моментов, которые будут помогать во время Всеукраинского тура, который состоится в ближайшее время. «Именно такой общенациональный и неравнодушный подход к каждому гражданину вдохновил нас на сотрудничество с Коалицией гражданского общества «Народная Конституция», которая уже написала и зарегистрировала в Верховной Раде Украины законопроект «О порядке подготовки новой Конституции Украины» №3781 от 18.01.2016, провела Форум и встречи с представителями всех регионов Украины. Все это означает, что главным для Коалиции является действие, а не бесконечные экспертные обсуждения», - отмечает Александр.

«Сегодня у нас целью следующее: создание территориальных ячеек Коалиции за счет людей с активной жизненной позицией, которые в своем регионе, благодаря упорному труду, имеют силу голоса», - отметил Сергей Опря.

Коалиция открыта для присоединения к ней новых участников. Членами Коалиции могут быть общественные объединения, высшие учебные заведения и научные учреждения, а также эксперты, ученые и специалисты в сфере конституционализма, имеющих надлежащую профессиональную репутацию, придерживаются стандартов политической беспристрастности, и которые разделяют положения Меморандума о создании Коалиции.