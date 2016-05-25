"Люблю ее называть "школьница": "Казак" Гаврилюк в вышиванке и шароварах сыграл свадьбу с 22-летней студенткой (фото)

Об этом сообщает "Зеркало Коломыи".

Среди гостей на свадьбе были народные и местные депутаты. Гаврилюк был одет в вышиванку и шаровары.

Пара познакомилась на Майдане во время Революции Достоинства. Коломиянка активно участвовала в протестных акциях в столице.

Ранее, в интервью одному из телеканалов Гаврилюк заявил, что у него есть "девушка сердца". "Моя принцесса сердца – чудесная. Она сама из Коломыи. Но живет и учится в Киеве".

Девушка, как рассказал козак Гаврилюк, – студентка одного из столичных вузов. "Люблю ее называть "школьница". Она нервничает из-за это, – шутит нардеп. – Ей будет 22 года".

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Гаврилюк рассказал и о своей бывшей семье: "12 лет назад был женат. Имел семью, жену, у нас родился сын. Но такая ситуация сложилась в нашей стране, мне пришлось ехать на заработки. И я не всегда находился дома. Ездил когда-то на работу и в Россию. Надо было где-то заработать средства, прокормить семью. И как конечный результат, заработки привели к разводу и распаду семьи. Почему так произошло, я бы не хотел говорить. Во всех бедах виню только себя. С сыном общаюсь и помогаю ему ".