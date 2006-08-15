В центре Симферополя заминировано здание

В правоохранительные органы поступила информация о том, что сегодня в Симферополе в здании Дома профсоюзов, которое находится в центре города напротив Совета министров АРК, заложено взрывное устройство.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили работники правоохранительных органов, которые находятся на месте происшествия.

По их данным звонок о заминировании поступил к ним около 13.00.

В настоящее время работники милиции не комментируют событие, говорят, что проводится проверка информации. Из здания эвакуированы все люди, там находится несколько офисов.

Примечательно, что звонок о заминировании поступил в то время, когда должна была происходить пресс-конференция новой крымскотатарской партии «Милли Фирка».

Сами же представители партии, которые вынуждены были проводить свое мероприятие на улице, сообщили журналистам, что не связывают звонок о заминированнии с их пресс-конференцией.

«Может быть, это какая-то профилактическая отработка», - сообщили представители партии.