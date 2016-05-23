В Одессе стартовал уникальный для Украины проект по глубоководным исследованиям в Черном море

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 23 мая сообщили участники проекта на пресс-конференции, состоявшейся на борту научно-исследовательского судна Mare Nigrum (флаг Румынии), ошвартовавшегося у 15 причала морского вокзала Одесского морского торгового порта.

С борта Mare Nigrum в Черном море будут проведены глубоководные исследования в акваториях Украины и Грузии.

Как сообщил руководитель группы экспертов проекта Ярослав Слободник, такого рода исследования будут проведены впервые и являются для Украины и Грузии очень важной вехой процесса евроинтеграции. В частности, запланировано: наблюдение жизни в толще вод без кислорода, скрининг новых органических загрязнителей, сбор данных для обновления каталога черноморских дельфинов и т. д.

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В ходе совместных Черноморских исследований впервые также будет осуществлен широкомасштабный комплексный мониторинг мусора. Отмечается, что, например, твердый пластик, «живет» в морях веками, образуя огромные «мусорные острова», тем самым осложняя жизнь морским существам. Птицы погибают в петлях из полиэтиленовой пленки, рыбы – от проглоченных пакетов, пластиковые бутылки постепенно измельчаются до миллиметровых кусочков, которые по размеру не отличаются от пищевого планктона, и поэтому забивают фильтрующий аппарат всех планктоноядных животных.

Кроме того, впервые проведут диагностику состояния моря по влиянию водорослей на состав морской воды.

В частности, это исследование позволит узнать, с какой скоростью водоросли поглощают соли азота и фосфора, способствуют гипоксии (уменьшению количества кислорода в воде).

Как пояснили представители Украинского научного центра экологии моря Минприроды Украины, системные глубоководные исследования Черного моря на территории Украины и Грузии будут проведены в открытом море впервые, а Mare Nigrum является плавучим институтом, возможности которого позволяют проводить исследования непосредственно в открытом море.

Эти Черноморские исследования проводятся в рамках проекта «Совершенствование экологического мониторинга Черного моря» (EMBLAS). Проект финансируются совместно Европейским Союзом и Программой развития ООН.

Как пояснили УНИАН в пресс-службе порта, сегодня во второй половине дня Mare Nigrum вышло в море для проведения экспедиции.

В ней принимают участие представители Министерства экологии и природных ресурсов Украины, Программы развития ООН, Представительства Европейского Союза в Украине, Института морской биологии НАН Украины, Украинского научного центра экологии моря (УкрНЦЭМ) Минприроды Украины, Национального экологического агентства «Центр мониторинга Черного моря» Грузии.

Как отметили организаторы экспедиции, исследования будут способствовать выполнению Соглашения об ассоциации «Украина-ЕС» в сфере экологии, в частности, Директивы о морской стратегии (в части базовой оценки морских вод) и Водной Рамочной Директивы ЕС (в части оценки состояния прибрежных вод).