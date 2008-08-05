Погода на 6-10 августа

Завтра, 6 августа, в восточной, центральной и северной части Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На остальной территории без осадков. Температура ночью 11-16°, днем 19-24°; на юге и юго-востоке ночью 15-20°, днем 25-30°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 13-18°.

7-8 августа сохранится переменная облачность. Без осадков, только ночью 7 августа в восточной части отдельные небольшие дожди.

Температура в южной части и в Закарпатье ночью 13-18°, днем 24-29°; на остальной территории ночью 8-13° (7 августа в восточной и центральной части 11-16°), днем 7 августа 19-24°, 8 августа 22-27°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 12-17°.

9 августа в западных областях, 10 августа в Украине, кроме запада и востока, пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 11-16°, на побережье морей и в Закарпатье до 20°, в восточных областях 6-11°; днем в западных, 10 августа и в северных областях 21-26°, на остальной территории 26-31°.

Завтра в Киеве переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 13-15°, днем 20-22°.

7-8 августа в столице без осадков. Температура ночью 8-13°; днем 7 августа 19-24°, 8 августа 22-27°.

9 августа без осадков, 10 августа ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 11-16°; днем 9 августа 26-31°, 10 августа 21-26°.