В Луганской области задержан боевик, планировавший диверсию против сил АТО вблизи Северодонецка
В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины вчера задержали жителя г. Северодонецк, который по указанию боевиков из "спецподразделения МВД ЛНР" искал место для осуществления диверсии против сил антитеррористической операции.
Как сообщает пресс-центр СБУ, сообщник передавал террористам "ЛНР" маршруты передвижения личного состава и техники Вооруженных сил Украины для определения места диверсии вблизи Северодонецка.
По словам задержанного, следующим этапом после "согласования" с кураторами деталей террористического акта должны были стать приобретение или передача взрывчатки.
Читайте такжеСуд приговорил к 9 годам тюрьмы боевика, который готовил теракты в Северодонецке
Во время обысков по месту жительства террориста сотрудники спецслужбы изъяли, в частности, средства связи с доказательствами получения диверсионного задания.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.
По решению суда на период досудебного расследования диверсант содержится под стражей.