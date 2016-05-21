В Луганской области задержан боевик, планировавший диверсию против сил АТО вблизи Северодонецка

Как сообщает пресс-центр СБУ, сообщник передавал террористам "ЛНР" маршруты передвижения личного состава и техники Вооруженных сил Украины для определения места диверсии вблизи Северодонецка.

По словам задержанного, следующим этапом после "согласования" с кураторами деталей террористического акта должны были стать приобретение или передача взрывчатки.

Читайте такжеСуд приговорил к 9 годам тюрьмы боевика, который готовил теракты в Северодонецке

Во время обысков по месту жительства террориста сотрудники спецслужбы изъяли, в частности, средства связи с доказательствами получения диверсионного задания.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

По решению суда на период досудебного расследования диверсант содержится под стражей.