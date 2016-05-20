Спасатели ищут 2 детей, которые вышли в Днестровский лиман на плоту из пластиковых бутылок, а тот развалился

Как говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 19 мая в 20:10 в службу спасения поступило сообщение о пропаже двух детей, которые на самодельном плоту из пластиковых бутылок вышли на воду в акватории Днестровского лимана.

Вблизи села Шабо на расстоянии 250 метров от берега плот распался и дети оказались в воде.

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К поисково-спасательным работам от ГСЧС привлечено 3 единицы техники, 3 катера, 1 лодка, группа водолазных работ, 18 человек личного состава. Помощь в поиске оказывают подразделения Государственной пограничной службы и местное население, в частности привлечено 2 единицы техники, 4 плавсредства и 33 человека личного состава.

Событие находится на контроле ГУ ГСЧС в Одесской области.