Геращенко прогнозирует "позитивные новости" о судьбе осужденных в России украинцев Афанасьева и Солошенко

Об этом она написала в

Facebook, информируя о результатах сегодняшней встречи гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы.

«Кроме темы освобождения заложников, находящихся в тюрьмах на оккупированных территориях и где, к сожалению, нет никакого прогресса на сегодня, мы затронули вопрос освобождения украинских заключенных, что их удерживают в российских тюрьмах. Президент Украины держит вопрос освобождения украинцев на личном контроле и у нас четкие директивы приложить все усилия для их скорейшего освобождения. Здесь, благодаря в т. ч. работе украинской делегации в гуманитарной подгруппе, есть определенные позитивные сигналы», - сообщила Геращенко.

«Надеемся, вскоре будем иметь положительные новости о судьбе Г. Афанасьева и Ю. Солошенко», - отметила Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, ранее Министерство иностранных дел Украины обратилось к российской стороне с просьбой передать на родину Афанасьева и Солошенко, а также Олега Сенцова и Александра Кольченко. Все они, по сообщениям, уже заполнили и подписали документы на экстрадицию в Украину.

Крымский политзаключенный Афанасьев осужден в России по «делу Сенцова-Кольченко» до семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он является фигурантом уголовного дела против украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в организации террористической группировки в оккупированном Крыму. Дело Афанасьева рассматривали в особом порядке, так как он дал показания против других фигурантов. Однако на процессе по делу Сенцова и активиста Александра Кольченко, осужденного на 10 лет колонии строгого режима, Афанасьев отказался от показаний, заявив о пытках во время допроса.

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Солошенко осужден в России к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье о шпионаже: по версии следствия, он пытался вполне открыто, действуя от имени двух украинских предприятий, купить запчасти к комплексам противовоздушной обороны Украины - как утверждают в России, незаконно. Солошенко, которому исполняется 74 года, уже писал заявление о помиловании, надеясь, что такой вопрос могут решить быстрее, чем экстрадиции, но ему отказали.