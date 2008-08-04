Газовики в среду начинают всеукраинскую акцию протеста

Профсоюз работников газовых хозяйств Украины заявляет о проведении с 6 августа Всеукраинской акции протеста. Об этом в интервью газете «Дело»сообщил глава Совета профсоюза работников газовых хозяйств Украины Иван ЯРОВОЙ.

По его информации, в Киеве работники газовых хозяйств проведут митинги под Кабинетом министров и Секретариатом Президента. Ожидается, что в столицу приедут более 5 тысяч человек. Среди основных требований протестующих - пересмотр действующих тарифов на транспортировку газа, увеличение заработных плат, недопущение масштабных техногенных катастроф на газовых сетях, выплата долгов за услуги. В случае невыполнения требований, участники акции - более четырех десятков предприятий по газораспределению и газификации – объявят о бессрочной забастовке по всей стране.

«На самом высоком государственном уровне нам было обещано, что вопрос повышения тарифов на транспортировку природного газа будет окончательно согласован до конца июля. И мы заранее предупреждали, что если так не будет, мы начнем протесты. Но волокита продолжается. Вопрос не решен, причем никто - ни НКРЭ, ни чиновники Министерств экономики и финансов - никто не может объяснить нам, почему месяц за месяцем не выполняются февральский указ Президента по итогам заседания СНБО, три поручения премьера по итогам заседаний Кабинета министров и специальное постановление правительства от 26 июня 2008г», - пояснил причины протеста И.ЯРОВОЙ.

При этом он добавил, что «лично я присутствовал на трех отраслевых совещаниях с участием премьера, и вполне ответственно говорю - Юлия Владимировна (премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО - УНИАН) поддержала абсолютно все требования, которые будут озвучены на Всеукраинской акции 6 августа», - отметил глава отраслевого профсоюза.

По мнению И.ЯРОВОГО, решение руководства страны попросту саботируется. «И мы хотим, чтобы и нам, и стране публично объяснили: это так специально делается, чтобы потом не с кого было спросить за последствия? Больше всего меня возмущает здесь даже ни какая-то непонятная подковерная игра вокруг тарифов, а равнодушие и безответственность людей, от которых зависит решение этого вопроса», - пояснил И.ЯРОВОЙ.

По словам И.ЯРОВОГО транспортный тариф - это практически единственный источник дохода облгазов. «За счет него газораспределительные предприятия функционируют: платится заработная плата, осуществляется эксплуатация и ремонт газовых сетей, реализуются инвестиционные программы - проводится модернизация газового хозяйства и т.д. Очевидно, что если тариф занижен, если он экономически не обоснован, а, говоря шире, если финансирование транспортировки газа по стране осуществляется государством по остаточному принципу, ни о какой стабильности в работе ГРС говорить не приходится».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины рекомендовал НКРЭ пересмотреть тарифы областных газоснабжающих компаний на услуги по распределению и транспортировке и розничные цены на газ для населения с 1 июля.

Напомним, что в Украине работает более 50 обл- и горгазов, которые транспортируют топливо всем категориям потребителей. По данным Минтопэнерго, средний тариф предприятий на доставку газу потребителям составляет 50,56 грн. - 4,5% от стоимости топлива для промышленности или бюджетной сферы (1470 грн.). Даже при росте транспортных тарифов на 50% - максимум, которого требуют газотранспортники, его стоимость для потребителей вырастет не более чем на 25 грн.

Справка УНИАН. По данным профсоюзных организаций, фактическая численность рабочих областных и городских предприятий по газоснабжению и газификации составляет около 66 тысяч человек, или 69% от государственных нормативов. Основная причина кадрового кризиса в отрасли - низкая заработная плата, которая на 300 грн. ниже, чем средняя по стране.

Источником выплат заработной платы и инвестиций в развитие сетей является тариф на транспортировку и распределение природного газа, который последний раз незначительно изменялся летом 2007 года.

Убытки гор- и облгазов только за 2007 год, из-за несоответствия действующих тарифов экономически обоснованному уровню, превысили 400 млн. грн.