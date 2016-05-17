Евровидение-2017 – конкуренция за место без конкуренции

После того, как Джамала выиграла в Стокгольме песенный конкурс "Евровидение", Украину от победы захлестнули эмоции. Причем, успех певицы вызвал праздничное настроение не только у рядовых украинцев, но и у мэров, которые стали один за другим предлагать свои города в качестве места для проведения конкурса в 2017-м году.

В 2004-м, когда триумфатором "Евровидения" стала певица Руслана, у властей Киева был шок. Именно тогда они узнали, что страна-победитель песенного конкурса должна организовать следующее "Евровидение" у себя дома. Разумеется, о том, что фестиваль может пройти за пределами Киева, не могло быть и речи, ведь на тот момент даже в столице толком не знали, как правильно принять первое для страны столь масштабное мероприятие. Ранее в Украине не проходили аналогичные конкурсы, а до проведения футбольного Евро-2012 оставались долгие восемь лет.

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В 2016-м году ситуация внешне выглядит иначе. На следующий день после успеха Джамалы мэр Киева Виталий Кличко заявил, что "Евровидение-2017" вновь должна принять столица. Одновременно с ним претензии на проведения конкурса выразили городские головы Одессы и Днепропетровска. Не мог устоять в стороне и мэр Львова Андрей Садовый - он также считает, что "Евровидение" могло бы пройти в его городе. Дошло до абсурда - даже руководство провинциального Херсона заявило о том, что хочет принять "Евровидение-2017". Даром, что в городе нет ни хороших дорог, ни работающего аэропорта, ни достаточного количества гостиниц, ни, главное, – мало-мальски подходящего помещения.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что "Евровидение-2017" вновь должна принять столица

По сути, единственное, что не изменилось с 2004-го года в Украине - непонимание со стороны местных властей требований столь масштабных конкурсов. А стремление получить от государства бюджет "под Евровидение" все так же преобладает над желанием, чтобы Украина достойно представила себя при организации песенного праздника.

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Суть в том, что в Украине по-прежнему нет ни одного помещения, которое бы уже сейчас было готово провести "Евровидение". В 2005-м году конкурс принимал киевский Дворец спорта, который был открыт 56 лет назад и с тех пор подвергался лишь косметическому ремонту. С тех пор ситуация не изменилась - Украина и Молдова остаются единственными европейскими странами, которые не имеют больших современных закрытых арен для проведения подобных фестивалей. В свою очередь, НСК "Олимпийский", на котором хочет проводить "Евровидение" Виталий Кличко, просто не годится для этого конкурса - согласно регламенту, "Евровидение" не может проходить в формате open air. Столичному градоначальнику еще предстоит об этом узнать.

Украина и Молдова остаются единственными европейскими странами, которые не имеют больших современных закрытых арен для проведения фестивалей

Киевский Дворец спорта, принявший в 2005-м году восемь тысяч зрителей, стал одним из наихудших мест проведения "Евровидения" за последние несколько десятков лет. Но за прошедшее с тех пор время страны-хозяйки конкурса лишь поднимали планку организации фестиваля. В последние шесть лет самым маленьким залом, принимавшим "Евровидение", стал датский B&W Halls, который вмещал "всего" 10 тысяч человек. Спорткомплексы в Стокгольме, Вене, Мальме и Баку предоставляли зрителям по 15-16 тысяч мест, в Осло - более 20 тысяч, а дюссельдорфская "Эсприт Арена" в 2011-м - сразу 38 тысяч. Во всех этих случаях "Евровидение" проходило в современных сооружениях, чем ни один из больших спортивных (и неспортивных) центров в Украине похвастаться не может.

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Почему так много о спорткомплексах? Дело в том, что, как правило, только спортивные арены в большинстве случаев соответствуют требованиям столь масштабного мероприятия. К сожалению, почти все спорткомплексы, имеющиеся в стране, являются полуразрушенным советским наследием. К таковым относятся одесский, запорожский, харьковский и львовский Дворцы спорта, которые иногда все еще принимают незначительные спортивные соревнования, но находятся едва ли не в аварийном состоянии. В подобном статусе существует днепропетровский Ледовый дворец "Метеор", где в 2013-м году началась, но так и не закончилась масштабная реконструкция.

Исключением из правила является лишь современный харьковский спорткомплекс "Локомотив", номинально вмещающий до пяти тысяч человек, а также южненский ФСК "Олимп", где могут разместиться две тысячи зрителей. Увы, ни первый, ни второй зал уровню "Евровидения" не соответствуют исходя из своих размеров. А в случае с Южным - еще и исходя из масштаба и развитости города.

В декабре 2011-м году ситуация с украинскими спортаренами могла измениться к лучшему. Тогда Украина выиграла тендер на проведение чемпионата Европы по баскетболу 2015 года и собиралась построить к этому мероприятию сразу семь больших мультифункциональных арен, которые были бы готовы принимать как большие спортивные ивенты, так и концерты с участием звезд мировой величины. В одном только Киеве должны были возвести два таких сооружения. В обоих случаях речь шла о государственно-частном партнерстве – Кабмин собирался выделить инвесторам беспроцентный кредит, который застройщики должны были погасить в течение пяти лет.

Рисунки будущих спорткомплексов, которые представляли компании, поражали воображение, но арены на свет так и не появились. Сегодня во всех украинских городах, которые должны были принимать Евробаскет-2015, - Киеве, Харькове, Донецке, Львове, Днепропетровске и Одессе - строительство спорткомплексов заморожено. Увы, ни старая, ни новая украинская власть не выполнила свои обязательства перед инвесторами, а у последних после начала боевых действий на Донбассе появились иные приоритеты, чем продолжение подготовки к баскетбольному чемпионату.

Рисунки будущих спорткомплексов, которые представляли компании, поражали воображение, но арены на свет так и не появились

Таким образом, Украина до сих пор остается без единого современного Дворца спорта, где было бы не стыдно проводить, в том числе, и концерты уровня "Евровидения". За год, который остался до проведения конкурса, построить с нуля новую большую арену в любом из городов, возможности нет, и даже гипотетическое окончание строительства сооружений Евробаскета-2015 в Киеве, Одессе, Львове или Днепропетровске выглядит крайне маловероятно – согласно изначальному плану, на постройку арен требовался гораздо больший срок.

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Потому у местных властей при выборе города для проведения "Евровидения" есть лишь один вариант - смириться с тем, что конкурс, как и 11 лет назад, пройдет в Киеве. При этом, хотелось бы, что местные руководители сделали из этой ситуации правильные выводы и, возможно, через несколько лет, когда Украина вновь получит право на проведение "Евровидения", в стране наконец появится реальный выбор - где его проводить.