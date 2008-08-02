Погода на 3-7 августа

В ближайшие дни синоптика прогнозируют в Украине теплую погоду и кратковременные дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 3 августа, сохранится переменная облачность. В западных областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, днем местами в северных областях небольшой кратковременный дождь. На остальной территории без осадков.

Температура ночью 12-17°, на крайнем западе и побережье морей до 20°; днем 24-29°, на Закарпатье и в южной части местами 30-32°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 16-21°.

4-5 августа в южной и восточной части преимущественно без осадков. На остальной территории местами (5 августа в западных и северных областях повсюду) кратковременные дожди, грозы, 5 августа местами град, шквалы 17-22 м/с.

Температура ночью будет составлять 14-19°, на побережье морей до 22° (4 августа на востоке местами 10-13°); днем в южной и восточной части 28-33°, на остальной территории 4 августа 25-30°, 5 августа 22-27°.

6 августа в южной части и восточных областях кратковременные грозовые дожди; на Прикарпатье и в Карпатах, а 7 августа в северной половине местами кратковременный дождь, гроза. Температура в западных и северных областях ночью 10-15°, днем 19-24°, на остальной территории ночью 12-18°, днем 6 августа 25-30°, 7 августа 23-28°.

Завтра в Киеве и области ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°; по области ночью 11-16°, днем 24-29°.

4-5 августа сохранится переменная облачность. Местами (днем 5 августа везде) кратковременные дожди, грозы. Температура по области ночью 14-19°, днем 4 августа 25-30°, 5 августа 22-27°; в Киеве ночью 17-19°, днем 4 августа 27-29°, 5 августа 24-26°.

6 августа в столице и области преимущественно без осадков, 7 августа местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10-15°, днем 19-24°.