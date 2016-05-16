Гордиться и стыдиться

Наверное, скажу вещь непопулярную. Возможно, даже неприятную.

Мы очень любим гордиться достижениями наших соотечественников: маленькими и большими (скорее – большими, маленькие стараемся не замечать) победами волонтеров и армии, успехами в блокаде Крыма, организованной крымскими татарами, вынужденными покинуть полуостров, победами украинских спортсменов на Кубке мира, победой Джамалы на Евровидении (и множеством других). Это чувство гордости - нормальное желание приобщиться к этим победам, ощутить некую значимость и важность, сопричастность с происходящим.

Но, в то же время, мы предпочитаем не вспоминать, что большинство победителей стали таковыми вопреки

Но, в то же время, мы предпочитаем не вспоминать, что большинство победителей стали таковыми вопреки. Вопреки гнусному бюрократизму государства, с облегчением возложившего свои функции на плечи граждан. Вопреки чиновничьей мелочности, выделяющей из госбюджета на воспитание молодых спортсменов копейки. Вопреки чванливости критиканов, размышляющих о неформатности, политизированности и общей трагичности песни, неподходящей для легкого музыкального конкурса «для домохозяек», и т.д.

К тому же, мы закрываем глаза на то, что чувство гордости у нас появилось только лишь на пике того или иного успеха. А раньше, пока победа только ковалась, и потенциальный победитель нуждался в помощи, его старались не очень-то замечать. Другими словами, была ли у нынешних победителей такая массовая поддержка тогда, когда они победителями еще не стали? Останется ли общественная поддержка тогда, когда победы забудутся (как в случае с волонтерами, которым, в условиях гибридного перемирия, все тяжелее рассчитывать на помощь и приходится собирать ее по крупицам)?

Самое главное: реализуем ли мы эти победы в нечто большее, изменив себя? Станем ли мы, наконец, европейцами?

Самое главное: реализуем ли мы эти победы в нечто большее, изменив себя? Станем ли мы, наконец, европейцами? Или, пока одна часть общества представляет миру самый мощный самолет, созданный в Украине Ан-225 «Мрия», вторая часть общества пытается расшевелить чиновников для качественного выполнения оными своих должностных обязанностей, третья часть общества продолжит незаконно копать янтарь, рубить и вывозить из страны лес, а четвертая - критиковать любые хорошие начинания с высоты собственного дивана, не предлагая никаких решений?

Пока ситуация не на стороне первых.

Пример? Пожалуйста. Разделить победу Джа и провести Евровидение-2017 вызвались уже четыре украинских города. Но даже банальное обсуждение этой темы в Интернете спровоцировало нездоровые «боевые действия» на просторах Сети. Так, жители этих городов уже начали ломать копья, доказывая уникальность своих населенных пунктов и унижая «противников» в духе, далеком от аргументированной и цивилизованной дискуссии. Скептики уже подсчитывают затраты на проведение конкурса, заранее прогнозируя провал этой затеи. А чиновники, несмотря ни на что, уже определяют процент откатов в процессе подготовки… И это, если не вспоминать, что немало людей, «чистокровных» националистов, и вовсе пытаются нивелировать победу Джамалы (и Украины), в негативном ключе высказываясь о крымскотатарском происхождении певицы (что не мешает им гордится самим фактом «перемоги»).

Немало людей, «чистокровных» националистов, и вовсе пытаются нивелировать победу Джамалы (и Украины), в негативном ключе высказываясь о крымскотатарском происхождении певицы (что не мешает им гордится самим фактом «перемоги»)

За это все почему-то стыдно.

Татьяна Урбанская