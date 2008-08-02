Российский министр: "...мы практически ничего не завозим из Украины"

Министр сельского хозяйства России Алексей ГОРДЕЕВ считает, что Украина и Россия должны более тесно сотрудничать в области сельского хозяйства и, в частности, Россия должна заменять импорт некоторой сельхозпродукции из других стран импортом из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГОРДЕЕВ сказал на брифинге в рамках выставки "Всеукраинский день поля-2008“, которая проходит в селе Майское Днепропетровской области.

«Если говорить о традиционных продуктах, которые Украина исторически поставляла в Россию, - надо этот потенциал восстанавливать, замещая импорт дальних зарубежных стран. Это, например сахар, высокобелковые корма, можно говорить и о мясе - мы сегодня более миллиона тонн импортируем мяса птицы и практически ничего не завозим из Украины. Наверное, гораздо рациональнее, имея перспективные отношения с Украиной, развивать такие поставки», - заявил министр.

Также он отметил, что необходимо более тесно сотрудничать в области аграрной науки, образования, генетики. «Это все то, что у нас было, и надо просто восстановить, причем на взаимовыгодной основе», - подчеркнул А.ГОРДЕЕВ.