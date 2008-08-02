Полтавщина - экологически самая чистая, а природных парков нет

На основе ландшафтного заказника „Сулинский” в Полтавской области создадут национальный природный парк, который будет называться „Нижнесульский”.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель председателя Полтавской облгосадминистрации Иван БЛИЗНЮК.

«Полтавская область – экологически самая чистая среди других областей, она имеет множество природных ресурсов, а своего национального парка – ни одного», – отметил И.БЛИЗНЮК. – Тогда как в Украине их насчитывается 19”.

Разработку проекта парка, который хотят создать на землях Глобинского, Семеновского, Оржицкого районов и одного района Черкасской области, поручили научно-техническому центру Полтавского отделения Инженерной академии Украины.

По словам генерального директора центра, председателя общественного экологического совета Полтавской области Юрия ГОЛИКА, ежегодно государство будет выделять по 6 млн. грн. на охрану территорий парка, площадь которого будет составлять приблизительно 32 тыс. га и будет разделяться на заповедную, стационарно рекреационную и хозяйственную зоны.