Созданный одесситами фильм вошел в программу Каннского кинофестиваля

В фильме "Заложница" затронуты отношения взрослых и детей, а именно то, что взрослые не всегда их слышат. Они искали сценарий, который бы затронул душу начинающего актера настолько, что он сможет передать эти эмоции. Основная реплика: "Услышьте детей!". Основной целью создателей фильма было показать, что украинское кино есть, оно развивается. Фильм не был снят специально для Канн. Во время съёмок все были нацелены на конечный результат, который в итоге оказался бесподобным, сообщает Левый берег.

Продюсером фильма "Заложница" стала Татьяна Никитина-Гавриленкова, а руководителем проекта стал Артем Маневич. "Этот 14-минутный короткометражный фильм – наш дебют. Это фильм о девочке, которая за несколько часов меняет мировоззрение и жизнь взрослого человека. Взрослые должны прислушиваться к детям, потому что те порой могут дать дельный совет. Мы хотели показать, что украинское кино есть и оно развивается" - расказала Татьяна Никитина-Гавриленкова.

Илоне Гавриленковой сейчас 10 лет. Она уже закончила актерскую школу “Литаврия”, имеет опыт участия в киносъемках. Но съемки и участие в “Заложнице” - первый опыт как исполнительницы главной роли. Илона рассказывает, что несмотря на то, что съёмка длились всю ночь, ей было не тяжело привыкнуть к ночному режиму. Её любимая сцена – когда они ехали в машине, и к ним прицепили другой автомобиль. Ей было интересно, что будет дальше: "Съемки длились целую ночь с 8 вечера до 8 утра. Мне казалось, что будет сложнее, но я справилась. Я очень сдружилась с моим партнером – французским актером. Я бы хотела сняться с ним в других работах. Моя любимая сцена — когда мы ехали в машине и напевали французские мотивы".

Во время фильма она очень подружилась с французским актером, и хотела бы снова сняться с ним в будущем. Она бы очень хотела сняться в комедии.

Фильм "Заложница" ("Hostage") совместного производства США, Румынии и Украины будет представлена в Каннах в конце мая, в программе “FESTIVAL CORNER”. В дальнейшем создатели фильма предполагают открыть в Одессе арт-центр или пространство, в котором молодые артисты, художники и другие творческие личности получат возможности для развития.