Украину накроют весенние грозы, синоптики обещают от +20
09:46, 12 мая 2016Общество
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Сегодня, 12 мая, в Украине продлятся весенние грозы.
В Украине ожидаются грозы / Фото УНИАН
Почти во всех регионах пройдут кратковременные дожди, передает ТСН.
Синоптики прогнозируют, что в восточном регионе ожидается температура от 19-21 тепла, в центральном - 20-22 градуса тепла, в южном - от 20-22 тепла, в западном - 20-23 тепла, в северном - 20-22 тепла.
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Напомним, в целом в течение мая 2016 года синоптики обещают +14...+17°С, в горных районах – до +10...+12°С. Месячное количество осадков ожидается на уровне 33-70 мм, на Закарпатье и Прикарпатье – местами до 100 мм, в Карпатах – до 150 мм, что в пределах нормы.
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