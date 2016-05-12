Украину накроют весенние грозы, синоптики обещают от +20

Почти во всех регионах пройдут кратковременные дожди, передает ТСН.

Синоптики прогнозируют, что в восточном регионе ожидается температура от 19-21 тепла, в центральном - 20-22 градуса тепла, в южном - от 20-22 тепла, в западном - 20-23 тепла, в северном - 20-22 тепла.

Читайте такжеСиноптики прогнозируют на завтра в Украине грозы со шквалами и град

Напомним, в целом в течение мая 2016 года синоптики обещают +14...+17°С, в горных районах – до +10...+12°С. Месячное количество осадков ожидается на уровне 33-70 мм, на Закарпатье и Прикарпатье – местами до 100 мм, в Карпатах – до 150 мм, что в пределах нормы.