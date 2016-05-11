Рядом с Сирией и Ираком: Украина попала в список стран-рекордсменов по количеству внутренних беженцев

В течение 2015 года в Йемене, Сирии и Ираке зарегистрировано более 4,6 миллиона внутренне перемещенных лиц. В целом же во всем мире число внутренних беженцев в прошлом году увеличилось на 8,6 миллиона, говорится в опубликованном в среду, 11 мая, отчете Норвежского совета по вопросам беженцев (NRC) и Мониторингового центра в отношении внутренне перемещенных лиц (IDMC), сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

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Таким образом, по данным организаций, на данный момент в мире насчитывается 40,8 миллиона человек, которые оставили свои дома из-за конфликтов в поисках безопасного места для жизни. Эти цифры не учитывают лиц, которые в поисках лучшей доли выехали за пределы своих стран. "Это самые высокие показатели, которые когда-либо были зафиксированы", - подвел неутешительный итог глава Норвежского совета по вопросам беженцев Ян Эгеланд, слова которого приводит агентство.

Больше всего внутренних переселенцев в прошлом году добавилось в Йемене, где коалиция во главе с Саудовской Аравией проводит военную кампанию против шиитских повстанцев. Здесь в 2015 году было зарегистрировано 2,2 миллиона внутренне перемещенных лиц. В охваченной гражданской войной Сирии зафиксировано 1,3 миллиона беженцев, а в Ираке, где проходит кампания против "Исламского государства" - 1,1 миллиона.

За пределами Ближнего Востока в списке стран с наибольшим количеством внутренних переселенцев попала Украина. Эта страна заняла четвертое место в общем списке. По данным организаций, в течение 2015 года из-за конфликта на Востоке Украины статус внутренне перемещенных лиц получили 942 тысячи человек. Всего в Украине зафиксировано 1,7 миллиона человек внутренних переселенцев.

"В то время, когда богатые страны всячески пытаются защитить свои границы от искателей убежища и отказываются их защитить, миллионы людей остаются в ловушке в своих собственных странах, где смерть подстерегает их прямо за углом", - сказал Карстен Хансен, директор программы Ближнего Востока Мониторингового центра в отношении внутренне перемещенных лиц.

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По данным организаций, пять стран - Колумбия, Демократическая Республика Конго, Ирак, Южный Судан и Судан - с 2003 года неизменно находятся в списке десяти стран с наибольшим количеством внутренне перемещенных лиц.

В прошлом году в мире насчитывалось 38 миллионов внутренне перемещенных лиц.