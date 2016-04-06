С начала АТО из Донбасса выехали более 1,2 миллиона человек

С начала проведения на востоке Украины антитеррористической операции с временно оккупированной территории и районов проведения АТО в другие регионы переселены 1 млн 29 тыс. 108 человек.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС, из этого числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) 169 тыс. 408 чел. составляют дети и 498 тыс. 677 чел. - люди с инвалидностью и лица пожилого возраста, в том числе из Донецкой и Луганской областей - 1 млн 6 тыс. 966 человек и из Автономной Республики Крым и Севастополя - 22 тыс. 142 человека.

В ГСЧС отмечают, что местными органами исполнительной власти постоянно проводится поиск помещений, пригодных для размещения внутренне перемещенных лиц. В настоящее время определены 647 объектов различной формы собственности, в которых возможно размещение 10 тыс. 990 ВПЛ.