Оккупанты устроили на Ай-Петри вооруженный рейд у крымских татар - адвокат

Об этом во вторник на своей странице в Facebook сообщил адвокат Эмиль Курбединов, который представляет защиту крымскому журналисту Николаю Семену.

Читайте такжеВ ГПУ рассказали о ходе расследования дел, связанных с убийствами крымских татар

"По Ай-петри пришло такое сообщение "Минимум 50 чел вооружены проверка (обычная) докоментов берут отпечатки! Инф 100%", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россией на полуострове начали задерживать крымских татар, участились обыски в домах крымских татар, мечетях. Оккупационные власти запретили деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и внесли его в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

Читайте такжеВ Крыму вооруженные оккупанты ворвались в мечеть под предлогом проверки документов (видео)

Справка. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».