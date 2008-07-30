Хирурги пересадили пациенту обе руки

Команда немецких хирургов провела первую в стране операцию по двойной пересадке донорских рук 54-летнему пациенту, передает Telegraph. В операции, продолжавшейся более 16 часов, принимали участие пять групп врачей общей численностью 30 человек.

Пациент немецких врачей лишился рук много лет назад, в результате несчастного случая на сельскохозяйственных работах. Донором рук стал 19-летний молодой человек, погибший в автокатастрофе. Операция, подготовка к которой заняла около пяти лет, состоялась в пятницу в мюнхенской клинике Исар.

Участники многочасовой операции были разделены на пять групп: по две группы были заняты одновременной пересадкой верхних конечностей, еще одна занималась изъятием сосудов донора, пересадка которых должна обеспечить кровоснабжение пересаженных конечностей.

Как пояснил руководивший трансплантацией 65-летний хирург Эдгар Бимер, больному предстоит длительный курс восстановительной физиотерапии. В частности, по прогнозу специалиста, почувствовать пальцы вновь обретенных рук он сможет приблизительно через два года.

Врачи также не исключают возможности отторжения трансплантатов. Дополнительные проблемы создает большая разница в возрасте между пациентом и донором: пока не известно, как скажется на психологическом состоянии больного наличие рук 19-летнего юноши.

«Для того, чтобы пережить подобное, нужно обладать крайне устойчивой психикой, однако наш пациент сделан из правильного теста», - заявил доктор Бимер журналистам.

Первая в мире полностью успешная операция по пересадке руки была выполнена французским хирургом Жаном-Мишелем Дюбернаром в Луисвиле, штат Кентукки, в 1999 году. В последующие годы группа Дюбернара осуществила около 30 подобных операций, в том числе несколько двойных пересадок рук.

Медпортал.ру