Возле мэрии Одессы полиция обнаружила семь "коктейлей Молотова"
10:28, 09 мая 2016Общество
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В центре Одессы правоохранители обнаружили "коктейли Молотова" возле здания мэрии.
Фото npu.gov.ua
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 8 мая во время патрулирования города сотрудниками специального батальона патрульной полиции особого назначения "Шторм" ГУНП в области на склонах возле Думской площади обнаружили 7 бутылок со взрывоопасным веществом. Часть из них находилась в сумке, еще несколько - на земле
Читайте такжеВ МВД рассказали, сколько продлится усиленный режим работы полицииНа место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба. Проверяется прилегающая территория.
Фото npu.gov.ua
Как сообщал УНИАН, в аэропорту Одессы на время празднования Дня победы усилили меры безопасности.
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