Возле мэрии Одессы полиция обнаружила семь "коктейлей Молотова"

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 8 мая во время патрулирования города сотрудниками специального батальона патрульной полиции особого назначения "Шторм" ГУНП в области на склонах возле Думской площади обнаружили 7 бутылок со взрывоопасным веществом. Часть из них находилась в сумке, еще несколько - на земле

Читайте такжеВ МВД рассказали, сколько продлится усиленный режим работы полицииНа место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба. Проверяется прилегающая территория.

Как сообщал УНИАН, в аэропорту Одессы на время празднования Дня победы усилили меры безопасности.