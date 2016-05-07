В аэропорту Одессы на время празднования Дня победы усилили меры безопасности

Пограничники Южного регионального управления во время празднования Дня победы усилили охрану международного аэропорта «Одесса».

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничники Южного регионального управления во время празднования Дня победы продолжают охранять государственную границу в усиленном режиме. В том числе в аэропорту «Одесса» пограничники проводят мероприятия по ужесточению пограничного контроля», - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что усиленные меры проводятся с целью обеспечения порядка и недопущения проникновения террористов или провокаторов на территорию Украины.