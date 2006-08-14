”Корреспондент” назовет имена самых влиятельных людей Украины в рейтинге ТОП-100

17 августа в 12-00 в УНИАН состоится пресс-конференция журнала “Корреспондент” на тему: “ Корреспондент” называет имена самых влиятельных людей Украины в рейтинге ТОП-100”, на которой будут объявлены результаты проекта журнала “Корреспондент ТОП-100” – рейтинг самых влиятельных людей Украины. В работе примут участие: главный редактор журнала “Корреспондент” Виталий Сыч; первый заместитель главного редактора, редактор рубрики “Страна” Ольга Крыжановская; заместитель главного редактора, редактор рубрики “Жизнь” Анна Мороз; редактор рубрики “Бизнес” Александр Пасховер