Джамала встретилась со шведской певицей Лорин, победительницей "Евровидения-2012"
17:42, 07 мая 2016Общество
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4 мая Джамала отправилась в Стокгольм для участия в «Евровидении».
Фото facebook/jamalaofficial
Украинская певица Джамала, которая будет представлять нашу страну на Евровидении-2016 в Стокгольме, встретилась с победительницей «Евровидения-2012», популярной шведской певицей Лорин.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
«With amazing Loreen! I'm so happy!», - написала Джамала.
Как сообщал УНИАН, 4 мая Джамала отправилась в Стокгольм для участия в «Евровидении».
5 мая она провела свою первую репетицию в Стокгольме (Швеция) перед выступлением в полуфинале «Евровидения-2016».
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