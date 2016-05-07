Джамала встретилась со шведской певицей Лорин, победительницей "Евровидения-2012"

Украинская певица Джамала, которая будет представлять нашу страну на Евровидении-2016 в Стокгольме, встретилась с победительницей «Евровидения-2012», популярной шведской певицей Лорин.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«With amazing Loreen! I'm so happy!», - написала Джамала.

Как сообщал УНИАН, 4 мая Джамала отправилась в Стокгольм для участия в «Евровидении».

5 мая она провела свою первую репетицию в Стокгольме (Швеция) перед выступлением в полуфинале «Евровидения-2016».