В Константиновке задержали 2 жителей, обстрелявших отдел миграционной службы из-за обиды на магазин

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"В ходе активных поисковых мероприятий полицией Константиновки были установлены и задержаны двое местных "джентельменов" - гранатометчики 1981 и 1983 года рождения. По их словам, их "обидели" в магазине продавцы. Поэтому решили "отомстить" - ночью, в состоянии алкогольного опьянения совершили по выстрелу из РПГ.

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По словам Аброськина, по месту проживания этих лиц были найдены вещественные доказательства, в частности тубус от гранатомета.

"Джентельмены" задержаны, проводятся оперативно-следственные мероприятия. Им грозит до 7 лет "активного отдыха" на специальном "курорте", - сообщил начальник областной полиции.

Напомним, ранее в пятницу Аброськин сообщил об обстреле из РПГ двухэтажной пристройки к 9-этажке по улице Белоусова, 10 в Константиновке, где расположены отдел миграционной службы и магазин.