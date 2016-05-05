В Днепропетровске до 1 июня будут подготовлены официальные городские пляжи.

Об этом стало известно в ходе заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, отмечает 34.ua.

Сейчас идут активные подготовки к купальному сезону трех официальных пляжей – в парке им. Шевченко (Монастырский остров), парке Сагайдак (бывший парк им. Воронцова) и парке "Приднепровский".

"На пляже парка им. Шевченко уже оборудованы спасательные посты, подведена питьевая вода, проводится культивация песка, а до конца мая будет обследовано и очищено дно. В парке Сагайдак проводится оборудование спасательных постов, подвод питьевой воды, к концу месяца будет очищено дно и проведена рекультивация песка. На пляже парка "Приднепровский" также оборудованы спасательные посты, по остальным работа проводится", - сообщил начальник управления культуры и искусств горсовета Евгений Хорошилов.

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Кроме того, профильным службам поручено взять под контроль дежурство медицинского работника на каждом пляже, не допускать заезд на пляж водного транспорта, дежурство нарядов полиции.

Известно также, что продавать на пляжах алкогольные и слабоалкогольные напитки, а также напитки в стекле запрещено.

До 1 июня будут обследованы все три пляжа и подписаны паспорта их готовности. Городской лабораторный центр уже с начала мая 2 раза проводил на указанных 3 пляжах лабораторное исследование воды, песка и питьевой воды. В течение купального сезона специалисты лабораторного центра дважды в месяц будут проводить исследования на химические и бактериологические показатели и еженедельно – на показатели холеры.