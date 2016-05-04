Во Львовском музее этнографии покажут мир глазами незрячих

Как сообщает zik.ua, над организацией выставки совместно работали Львовская областная организация УТОС (украинское общество слепых) и работники спецбиблиотеки им. Тараса Шевченко. Подготовка длилась приблизительно полтора года, ведь организаторы поставили цель устроить самую масштабную во Львове выставку достижений людей с нарушением зрения.

Предложенные материалы прошли строгий отбор, и в результате в экспозицию попали работы 40 людей с инвалидностью І, II И III групп. Посетители увидят экспонаты различных категорий: от декоративно-прикладного искусства до спорта, литературы и музыки.

"Существует стереотип, что цвета незрячих – это черный, серый и немного белого. Мы хотим показать, что их мир цветной и многогранный, что это люди, которые вяжут, рисуют, вышивают картины, делают поделки из бисера, пишут стихи, люди, которые исполняют песни, имеют научные звания, пишут монографии и статьи. И это люди, которые имеют много спортивных достижений. У нас есть две действующие чемпионки мира по пауэрлифтингу, шахматисти, дзюдоисты, параолимпийцы, на выставке также есть их награды", – отметила председатель правления Львовской областной организации УТОС Любовь Кукурудза.

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Целью выставки, как отмечают организаторы, является "открыть глаза зрячим на жизнь и творчество незрячих", помочь познать и понять мир человека с особыми потребностями через его творчество.

Откроют экспозицию завтра, 5 мая, в Музее этнографии и народного промысла.