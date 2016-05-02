ГПУ: в суд направлено уголовное дело против экс-начальника милиции Одесской области в деле 2 мая

Об этом заявил начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в эфире телеканала "112 Украина".

"Следствие ГПУ занимается расследованием фактов бездействия или ненадлежащей деятельности правоохранителей во время этих событий. В частности, по результатам расследования завершен и направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника, возглавлявшегов то время одесскую областную милицию, который обвиняется в умышленном бездействии, в неоказании помощи. Его заместитель, который отвечал за эти события, объявлен в розыск, поскольку он сразу после майских событий сбежал и до настоящего времени находится в розыске", - сказал Горбатюк.

Он добавил, что Интерпол не дал возможности объявить его в международный розыск, усматривая в этом признаки политических преследований, что делает невозможным направление дела в суд.

"В то же время идет расследование в отношении других сотрудников правоохранительных органов, по признакам сотрудничества с представителями "Антимайдана", которые были в то время на улице. Расследование продолжается", - подытожил он.

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Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Большинство людей погибли в Доме профсоюзов во время пожара.

ГПУ 30 апреля 2015 года объявила о подозрении в служебной халатности во время трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года бывшему начальнику ГУ МВД Украины в Одесской области Петру Луцюку. По данным ГПУ, руководство Одесской областной милиции не обеспечило 2 мая 2014 года надлежащую охрану общественного порядка в г. Одесса.

Кроме того, в совершении служебных преступлений во время этих же событий в Одессе обвиняется бывший заместитель начальника ГУ МВД Украины в Одесской области Дмитрий Фучеджи, который находится в розыске.