Куликово поле в Одессе оцеплено: между правоохранителями и собравшимися возникают перепалки

Полиция и Нацгвардия оцепили Куликово поле в Одессе и не пропускают туда посетителей, начинаются перепалки. Об этом сообщает местное издание "Думская".

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Возле двух входов со стороны Итальянского бульвара и улицы Пироговской, где установлены рамки, начинают собираться люди с цветами. На площади перебои с мобильной связью.

Также сообщается, что между собравшимися и правоохранителями возникают перепалки. Люди с цветами пытаются прорваться через кордон и попасть на Куликово поле, но их не пускают, поясняют, что проверяется информация о минировании. Они кладут цветы прямо под ноги полицейским.

Напомним, ранее сегодня в одесскую полицию поступило сообщение о минировании Дома профсоюзов. Правоохранители и взрывотехники начали обследовать территорию. По словам представителя ГУ НП в Одессе, по периметру площади – оградительная лента, движение транспорта в данных окрестностях строго ограничено.

Как сообщал УНИАН, во время майских праздников безопасность в Одессе будут обеспечивать свыше 3 тыс. правоохранителей. На усиленный режим работы перешли спасатели, медики, СБУ, полиция и пограничники. При входах на Куликово поле установили металлоискатели.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.