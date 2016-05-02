В центре Одессы полиция задержала мужчину с дымовой шашкой

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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«Во время оперативной отработки территории оперативного обслуживания работники полиции на ул. Дерибасовской возле автомобиля марки «Газель» обнаружили взрывное устройство, похожее на дымовую шашку», - говорится в сообщении.

На место происшествия был также задержан 20-летний мужчина, причастность которого к данному происшествию устанавливается, добавили в полиции.

Кроме того, по данным правоохранителей, «на Куликовом поле задержан нетрезвый мужчина, который, пытаясь пройти через металлоискатель-рамку, бросался в драку с полицейскими, чем нарушил общественный порядок».

Сейчас правонарушитель задержан. Продолжается проверка, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Куликовом поле запланированы акции в связи со 2-й годовщиной трагических событий, во время которых погибли 48 человек.

Безопасность в Одессе обеспечивают более 3 тыс. правоохранителей. На усиленный режим работы перешли спасатели, медики, СБУ, полиция и пограничники.