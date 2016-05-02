Годовщина трагедии 2 мая: в Одессе "заминировали" Дом профсоюзов

Как сообщил УНИАН заместитель начальника отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции Виктор Вдовин, в 7:55 неизвестный заявил о том, что Куликово поле заминировано.

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По информации отдела коммуникации ГУ НП Одессы, поступило сообщение о минировании Дома профсоюзов.

В настоящее время взрывотехники обследуют территорию. По словам Вдовина, Куликово поле, как и планировалось, оцеплено правоохранителями. Для того, чтобы попасть на территорию, необходимо пройти через спецрамки (металлоискатели).

По периметру площади – оградительная лента, движение транспорта в данных окрестностях строго ограничено.

"По состоянию на утро 2 мая, в 7.55 на телефон "102" поступил звонок "о заминировании" на Куликовом поле в Одессе. На место немедленно выехали взрывотехники и следственно-оперативная группа Нацполиции. Там находится и начальник ГУНП в Одесской области Георгий Лорткипанидзе. Осуществляются все необходимые мероприятия для проверки данной информации", - написал советник главы МВД Зорян Шкиряк в своем в Facebook.

Как сообщал УНИАН, во время майских праздников безопасность в Одессе будут обеспечивать свыше 3 тыс. правоохранителей. На усиленный режим работы перешли спасатели, медики, СБУ, полиция и пограничники. При входах на Куликово поле установили металлоискатели.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.