В ВР зарегистрированы законопроекты об отмене налогообложения пенсий

Как сообщается на сайте парламента, один из законопроектов «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об освобождении от налогообложения пенсий» (№4542) внесен Кабинетом министров.

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Альтернативный проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об отмене налогообложения пенсий» (№4542-1) зарегистрировал народный депутат из фракции "Народный фронт" Людмила Денисова.

Текстов законопроектов на сайте парламента пока нет.

Кроме того, в ВР зарегистрирован правительственный проект закона «О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2016 год" (относительно социальных стандартов и объема субвенции на предоставление льгот и жилищных субсидий)» (№4543).

Текста этого законопроекта на сайте пока нет.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 27 апреля одобрило законопроекты о повышении с 1 мая социальных стандартов на 10% и отмене налогообложения пенсий, предложив депутатам рассмотреть их на ближайшей пленарной неделе.