На Львовщине из-за отравления парниковыми овощами госпитализированы 7 человек, из них 5 детей

Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

Как отмечается в сообщении, 28 апреля около 16:35 из села Звертов Жолковского района после употребления ранних парниковых овощей с диагнозом «пищевая токсикоинфекция» во Львовскую областную инфекционную больницу и Западноукраинский специализированный детский медицинский центр госпитализировали членов одной семьи: двое родителей и их пятерых детей в возрасте от 2 до 9 лет.

По состоянию на 08:00 29 апреля состояние всех пострадавших средней степени тяжести.

Пациентам в стационарных условиях проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований, предоставляется необходимый объем медицинской помощи согласно клиническим протоколам.

Причина возможного отравления выясняется.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля во Львовской области из-за отравления на образовательном форуме были госпитализированы 33 человека, из них 22 подростка в возрасте 16-17 лет.