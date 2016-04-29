На Львовщине из-за отравления парниковыми овощами госпитализированы 7 человек, из них 5 детей
Во Львовской области после употребления ранних парниковых овощей госпитализированы с пищевым отравлением семь человек, из них пятеро детей.
Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.
Как отмечается в сообщении, 28 апреля около 16:35 из села Звертов Жолковского района после употребления ранних парниковых овощей с диагнозом «пищевая токсикоинфекция» во Львовскую областную инфекционную больницу и Западноукраинский специализированный детский медицинский центр госпитализировали членов одной семьи: двое родителей и их пятерых детей в возрасте от 2 до 9 лет.
По состоянию на 08:00 29 апреля состояние всех пострадавших средней степени тяжести.
Пациентам в стационарных условиях проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований, предоставляется необходимый объем медицинской помощи согласно клиническим протоколам.
Причина возможного отравления выясняется.
Как сообщал УНИАН, в середине апреля во Львовской области из-за отравления на образовательном форуме были госпитализированы 33 человека, из них 22 подростка в возрасте 16-17 лет.