От Авакова требуют уволить главу полиции Днепровского района, преследовавшего майдановцев

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам депутата, начальник новой полиции Днепровского района Киева Александр Деркач участвовал в преследованиях активистов Майдана.

"Тогда он возглавлял Дарницкий райотдел. Именно в этот райотдел свозили избитых майдановцев и журналистов. Именно в Дарницком были возбуждены первые дела об участии в массовых беспорядках по драконовским законам 16 января. Когда Майдан победил, Деркач, чтобы избежать люстрации, ушел на несколько недель в АТО. Все это видно из его биографии", - написал Арьев.

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Он обратился к главе МВД с призывом уволить с работы люстрированного правоохранителя.

"Я прошу Арсена Авакова еще раз вернуться к этому вопросу и уволить Деркача с этой должности. Предположим даже, что один из палачей Майдана прошел очищение АТО, но это не является основанием поручать ему руководить райотделом в новой полиции. Официальное обращение направлю сегодня", – отметил депутат.

Справка УНИАН. Деркач был назначен на должность начальника полиции Днепровского района в начале января 2016 года.