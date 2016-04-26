В Геническе задержан подозреваемый в стрельбе из гранатомета по магазину

Как сообщили УНИАН в Геническом отделе полиции, подозреваемого задержали сотрудники местного управления уголовного розыска в ходе проведения оперативных мероприятий в рамках расследования.

Задержанному подозрение еще не предъявлено, сейчас его доставили в Херсон для дальнейших следственных действий и избрания меры пресечения.

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Как сообщал УНИАН, 21 апреля в центре Геническа неизвестный злоумышленник выстрелил из гранатомета (предположительно РПГ-26) в магазин. Взрывной волной выбило стекла в соседних домах, никто не пострадал.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УКУ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва).