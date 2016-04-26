Порошенко озвучил "прямые и косвенные" человеческие потери в результате Чернобыльской трагедии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня во время мероприятий по случаю 30-й годовщины Чернобыльской катастрофы.

«Чернобыль показал, что и «мирный атом» - дефиниция довольно условна. Иногда он такой же опасный, как само ядерное оружие», - заявил Порошенко.

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«Лишились обжитых домов более 115 тысяч жителей городов Припять и Чернобыль, районных центров и сел 30-километровой зоны.

Радионуклидами были загрязнены 2300 населенных пунктов, на территории которых проживало около двух с половиной миллионов человек. Трудно понять, но в 10-километровую зону, наверное, уже никогда не вернутся люди! Медицина и статистика не могут установить точное количество жертв, но прямые и косвенные человеческие потери, количество умерших, тех, кто стал инвалидами, измеряется сотнями тысяч», - добавил президент.