В Одессе из гранатомета обстреляли здание банка

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

"Сегодня, 25 апреля, в 23:28 на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что в шахте лифта админздания банка «Пивденный» произошел взрыв. На место выехала следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники и эксперты научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Главного управления Национальной полиции в Одесской области", - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате инцидента нет.

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Как отмечает издание "Таймер", взрыв произошел в результате обстрела здания из гранатомета "Муха".

Отстрелянный тубус от гранатомета был найден в кустах через дорогу от здания.