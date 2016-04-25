У православных христиан началась Страстная неделя

По величию и важности совершавшихся событий каждый день Страстной седмицы именуется святым и великим, отмечает сайт «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».

В Великий понедельник церковь вспоминает иссушение Господом бесплодной смоковницы – образа лицемерных книжников и фарисеев, у которых, несмотря на внешнюю набожность, Господь не нашел добрых плодов веры и благочестия.

В Великий вторник вспоминается обличение Господом книжников и фарисеев, Его беседы и притчи, сказанные им в этот день в храме Иерусалимском: о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде, о десяти девах и о талантах.

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В Великую среду вспоминается жена-грешница, омывшая слезами и помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя. Здесь же Иуда решился продать Христа иудейским старейшинам за 30 сребреников.

В четверг Страстной седмицы вспоминаются четыре важнейшие евангельские события: Тайная вечеря, на которой Господь установил новозаветное таинство Святого Причащения (Евхаристии), умовение Господом ног ученикам в знак глубочайшего смирения и любви к ним, молитва Спасителя в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

Великая пятница посвящена воспоминанию осуждения на смерть, Крестных страданий и смерти Спасителя. На утрени Великого пятка (обычно она служится в четверг вечером) читаются 12 Евангелий Завета Святых страстей.

В конце вечерни Великой пятницы совершается обряд выноса Плащаницы Христовой с изображением положения Его во гроб. Православные христиане в этот день прикладываются к Плащанице.

Вечером в этот день принято заводить опару для пасхальных куличей. Пекут пасхальные куличи в субботу, в этот же день красят яйца.

В Великую субботу церковь вспоминает погребение Иисуса Христа, пребывание Его тела во гробе, сошествие душою в ад для избавления душ, с верою ожидавших Его пришествия, и введение благоразумного разбойника в рай.

Богослужения в этот день начинаются с раннего утра и продолжаются до конца дня, так что последние субботние песни так называемой пасхальной полуночницы сливаются с началом торжественных пасхальных песнопений на пасхальной заутрене.