Завтра метро в Киеве откроется на час раньше...

По случаю проведения 25-27 июля мероприятий, посвященных празднованию 1020-летия крещения Киевской Руси, продлена работа столичного метрополитена 26 июля.

Как сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен”, утром 26 июля станции метрополитена откроются для пассажиров на один час раньше, а в ночь с 26 на 27 июля работа метрополитена будет продлена на один час.