Завтра метро в Киеве откроется на час раньше...
20:50, 25 июля 2008Общество
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... а закроется на час позже
По случаю проведения 25-27 июля мероприятий, посвященных празднованию 1020-летия крещения Киевской Руси, продлена работа столичного метрополитена 26 июля.
Как сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен”, утром 26 июля станции метрополитена откроются для пассажиров на один час раньше, а в ночь с 26 на 27 июля работа метрополитена будет продлена на один час.
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