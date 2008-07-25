Путин разделил бизнес по размеру выручки

Правительство России определило предельные значения выручки для компаний, что позволит классифицировать их по размеру на микропредприятия, малые и средние предприятия.

Так, к микропредприятиям отнесены компании с выручкой до 60 миллионов рублей. Выручка малого предприятия не должна превышать 400 миллионов рублей, а среднего предприятия - миллиарда рублей.

Сейчас закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" предусматривает градацию компаний по численности и выручке. Численность персонала оговорена в самом законе. Для микропредприятий это не более 15 человек, до 100 человек - малые предприятия, до 250 человек - средние. При этом предельные значения выручки для каждой из этих категорий не должны превышать установленные правительством России.

Микропредприятия в России появились начиная с января 2008 года, когда вступил в силу закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ". Именно этот документ узаконил размеры предприятий.

Лента.ру