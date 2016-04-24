С начала года на блокпостах Донетчины задержали 19 боевиков

Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, кроме того, на блокпостах в этом году сотрудники правоохранительных органов задержали 30 преступников, находившихся в розыске, в том числе за тяжкие преступления.

В течение недели на блокпостах области сотрудники полиции изъяли 4 РПГ, 16 боевых гранат различной модификации и более тысячи патронов, пресекли 12 попыток провоза нелегального оружия и боеприпасов.

Кроме того, за неделю задержаны трое боевиков и их пособников и 12 человек, поддерживавших связь с террористами, среди них – штурмовик Горловского городского управления внутренних дел.

Также в течение недели полицейские блокпостов раскрыли 67 преступлений, в частности, 8 наркопреступлений, изъяли 6 мобильных телефонов, находившихся в розыске как украденные, задержали 4 автомобиля, имевших признаки угнанных, и задержали 67 тонн нелегального металлолома. Всего проверено более 12,5 тыс. транспортных средств и 47 тыс. граждан

В целом с начала 2016 года проверку на блокпостах Донецкой обасти прошли более 22,2 тыс. легковых автомобилей, более 194 тыс. грузовиков и 878 тыс. граждан. Раскрыто 798 правонарушений, из них 126 - попытки незаконного провоза оружия и боеприпасов, задержаны 30 преступников, находившихся в розыске.