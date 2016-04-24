Под Киевом полицейский выстрелил в живот дебоширу с ножом, защищая напарницу

Как сообщает Главное управление полиции в Киевской области, 23 апреля в 17:40 на спецлинию полиции «102» позвонили люди из садово-дачного кооператива, находящегося на территории Гнединского сельсовета, и пожаловались на соседа-дебошира. На место происшествия выехал экипаж патрульной полиции города Киева.

По указанному адресу полицейские увидели 32-летнего местного жителя, который ранее уже имел проблемы с законом. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина неадекватно себя вел. Он громко ругался и швырял всюду вещи, которые попадались ему на глаза. Увидев стражей порядка, дебошир сначала пытался натравить на них свою собаку. А потом схватил нож и набросился с ним на женщину-полицейского, которая в то время стояла к нему спиной.

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Чтобы спасти напарницу, другой полицейский достал табельное оружие и предупредил мужчину о его применении. Однако хулиган не успокоился и правоохранитель выстрелил ему в живот. Раненый нападавший бросился бежать, патрульные догнали его и вызвали скорую помощь. Сейчас он находится в одной из столичных больниц.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и прокуратуры, которые выясняют все обстоятельства происшествия. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст.345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

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