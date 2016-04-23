В Херсонской области полиция обезвредила автомобиль со взрывчаткой

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Херсонской области.

"Сотрудники полиции и службы безопасности Украины, в рамках совместного отработки Генического района, обнаружили автомобиль «Део Ланос», который вызвал подозрение. Машина с номерами другого региона страны была длительное время оставлена без присмотра на одной из улиц города", - говорится в сообщении.

При осмотре автомобиля были обнаружены пакеты с взрывчатым веществом, электродетонатор и подрывник.

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"Взрывное устройство, находившееся в автомобиле, обезврежено. Уголовное производство по данному факту расследуется Управлением Службы безопасности Украины в Херсонской области", - отметили в полиции.

Ранее УНИАН сообщал, что в селе Новоалексеевка Херсонской области взорвали автомобиль, начиненный шестью килограммами тротила. Правоохранители предполагают, что авто умышленно запарковали в людном месте.