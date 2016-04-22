Прокуратура объявила подозрение полицейскому, который насмерть сбил женщину в Киеве

Как сообщили УНИАН в столичной прокуратуре, полицейскому объявлено подозрение по ч.2 ст.286 (нарушение правил управления транспортным средством, которое привело к смерти потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеСледствие против полицейского Олейника, убившего подростка во время преследования BMW, решили продолжить

Сейчас следствие готовит представление в суд для избрания виновнику ДТП меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля на улице Елены Телиги в Киеве на пешеходном переходе патрульный автомобиль сбил 58-летнюю женщину.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и 20 апреля скончалась в больнице.