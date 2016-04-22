Прокуратура объявила подозрение полицейскому, который насмерть сбил женщину в Киеве
17:48, 22 апреля 2016Общество
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Прокуратура Киева объявила подозрение полицейскому, который сбил женщину возле станции метро "Дорогожичи". Впоследствии она умерла от тяжелых травм.
Прокуратура объявила подозрение полицейскому, который сбил насмерть женщину в Киеве / dtp.kiev.ua
Как сообщили УНИАН в столичной прокуратуре, полицейскому объявлено подозрение по ч.2 ст.286 (нарушение правил управления транспортным средством, которое привело к смерти потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
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Сейчас следствие готовит представление в суд для избрания виновнику ДТП меры пресечения.
Как сообщал УНИАН, 19 апреля на улице Елены Телиги в Киеве на пешеходном переходе патрульный автомобиль сбил 58-летнюю женщину.
В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и 20 апреля скончалась в больнице.
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