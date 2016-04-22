Поклонская посоветовала Госдепу открыть Меджлис на территории США

Об этом заявила так называемый прокурор Крыма Наталья Поклонская, передает РИА "Новости".

"Если Госдепу США необходима такая организация, общественное объединение как Меджлис и они считают его деятельность демократической, то пусть у себя в стране создают такие организации", - сказала Поклонская.

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Поклонская также заявила, что члены Меджлиса осуществляют "диверсионные акты", "активно сотрудничают с террористическими организациями".

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Ранее 22 апреля Госдеп США призвал власти России пересмотреть решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, российские власти внесли Меджлис крымскотатарского народа в список общественных объединений и религиозных организаций, деятельность которых приостановлена "в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности".