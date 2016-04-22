Госдеп призвал Россию отменить запрет Меджлиса

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби в своем заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

"Мы призываем Российскую Федерацию отменить недавнее решение Министерства юстиции о признании крымско-татарского Меджлиса как “экстремистской” организации и решение "фактической" власти в Крыму о запрете этого демократического института", - заявляет Кирби.

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По его словам, Меджлис служил в качестве важного независимого голоса в сохранении культуры и защиты от дискриминации крымских татар.

"Российские власти не имеют никаких оснований или юрисдикции применять российское право над татарским населением в Украине", - заявил Кирби.

"Мы вновь призываем Россию прекратить оккупацию Крыма и вернуть контроль над этой частью украинской территории. Санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, как оккупация продолжается", - говорится в заявлении.

Напомним, российские власти внесли Меджлис крымскотатарского народа в список общественных объединений и религиозных организаций, деятельность которых приостановлена "в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности".