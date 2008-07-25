В воскресенье в Киеве будет фейерверк

По случаю отъезда сборной Украины на XXIX Олимпийские игры в Пекин в Киеве в воскресенье, 27 июля, состоится фейерверк.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины.

Согласно информации НОК, 27 июля в 20.00 в центре столицы состоятся проводы украинских олимпийцев. Шоу будет продолжаться два часа. Детали программы пока держатся в секрете, чтобы сохранить неожиданность.

В то же время известно, что в рамках шоу состоится парад спортсменов по Крещатику от Бессарабской площади до Майдана Незалежности.

Ожидается, что спортсменов и гостей праздника будет приветствовать Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, председатель Национального олимпийского комитета Сергей БУБКА и другие представители руководства государства и столицы, тренеры.

Главная часть действа, как отметили в пресс-службе НОК, будет проходить на Майдане Незалежности, где будет смонтирована специальная сцена. В рамках проводов запланирован концерт известных певцов и фейерверк.